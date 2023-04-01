Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, dijital ortama aktarılan ve birbirinden kıymetli eserlerin bulunduğu Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’ni inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği uygulamalarla örnek olan Kütahya Belediyesi, bir yeniliği daha uygulamaya koydu. Kütahya’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Mustafa Hakkı Yeşil’in kendi birikimiyle meydana getirdiği ve Kütahya Belediyesi'ne bağışladığı özel kütüphanesindeki eserlerden oluşan Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın projesi kapsamında dijital ortama aktarıldı.

Tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında bir “İhtisas Kütüphanesi” özelliği taşıyan kütüphanemiz, Başvuru Kitapları, Osmanlıca-Türkçe Matbu Eserler, Yazma Eserler, Osmanlıca-Türkçe Süreli Yayınlar ve Mustafa Hakkı Yeşil Özel Arşivi olmak üzere 5 ayrı bölümden oluşuyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da birbirinden kıymetli eserlerin ve belgelerin bulunduğu Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’ne dijital ortamda kayıt oldu ve eserleri inceledi. Ecdadımızın bıraktığı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Işık, Mustafa Hakkı Yeşil gibi bir değerin sayesinde bu eserleri hemşehrilerimizle ve araştırmacılarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Böylesine değerli ve nadir bulunan arşivin zamanın etkilerinden dolayı yıpranıp yok olmasının önüne geçilmesi, korunup saklanarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için teknolojiden faydalanıp dijitalleşme işlemleri hayata geçiriliyor. Kütahya Belediyesi de sahip olduğu bu kıymetli kütüphanenin gelecek nesillere taşınması adına Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan “El Yazması ve Osmanlıca Süreli Yayınlar” dijital ortama aktarıldı ve internet üzerinden hizmete sunuldu.

Gerçekleştirilen proje ile 3 aylık süre içerisinde Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan “El Yazması ve Osmanlıca Süreli Yayınlar” dijital ortama aktarıldı. Proje kapsamında, 688 adet el yazması eser, 293 bin sayfalık Osmanlıca gazete ve dergi dijital ortama aktarılarak bilim insanlarının, hemşehrilerimizin ve araştırmacıların hizmetine sunuldu.

Hizmeti kullanmak isteyenler https://kutuphane.kutahya.bel.tr adresinden kayıt olup kaynaklara ulaşabilirler.