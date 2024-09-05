Genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mustafa Hasan Duman, özel hayatında yoğun ve sıkıntılı süreçlerin ardından radikal bir karar alarak bu alandan ayrıldı. Yaşadığı sorunlar hakkında hiç bir bilgi paylaşmayan Duman, kariyerine yeni bir yön vererek köklü bir şirkette koordinatör olarak görev aldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Hasan Duman, medya sektöründeki etkileyici iş birlikleriyle kısa sürede adından söz ettirmiş ve birçok projede yer almıştı. Ancak son dönemde yaşadığı sıkıntılı süreçler vezorluklar, Duman’ın bu alanda kariyerine devam etme kararını gözden geçirmesine neden oldu.

Medya dünyasında geçirdiği zamanın ardından Duman, geniş çaplı bir reklam şirketinde koordinatör olarak göreve başladı. Bu yeni rolünde, iş birlikleri, şirketin stratejik projelerinin yönetimi ve organizasyonel süreçlerin iyileştirilmesi gibi görevlerle sorumlu olacak.

Mustafa Hasan Duman, yaptığı açıklamada, "Medya sektöründe geçirdiğim süre zarfında birçok şey öğrendim ve deneyim kazandım. Ancak, yeni bir başlangıç yapmak ve farklı bir alanda yeteneklerimi kullanmak istedim. Bu şirkette koordinatör olarak çalışacak olmak benim için heyecan verici. Bu yeni rolümde başarılı olmayı ve şirkete katkıda bulunmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

Duman’ın bu yeni adımı, iş dünyasında yankı uyandırırken, alanında en genç isimlerden olma bayrağını da elinde taşıyor. Kariyerinde farklı bir yolculuğa çıktığı için kendisine başarılar dileniyor.