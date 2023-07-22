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Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , daha sonra Keşan Devlet Hastanesi’ne gelerek, arıların sokması sonucu yaralanan Gözüpek ’i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , olay yerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip etti.

Çarpmanın etkisiyle etrafa dağılan arılar, olaya müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdi. Arıların sokması sonucu yaralanan İtfaiye Eri Ruhan Gözüpek ile 2 112 Acil personeli Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi ise olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, arıcı kıyafeti giyerek müdahalede bulundu.

Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Korudağ kazasında hayatını kaybeden arıcıların yakınları ile görüştüErdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) Korudağ mevkiinde 21 Temmuz 2023 Cuma günü meydana gelen trafik kazasında arı yüklü 2 kamyonet ve TIR’ın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

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