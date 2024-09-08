Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından Kara Harp Okulu mezuniyet törenin de ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganı için açılan soruşturma ile ilgili açıklamada bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından Kara Harp Okulu mezuniyet törenin de ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganı için açılan soruşturma ile ilgili açıklamada bulunuldu.

ADD tarafından yapılan yazıl ıaçıkalamda, "Duyduğumuzda inanamadığımız, doğru olamayacağını düşündüğümüz, ancak sonrasında bakanlık kaynaklarının açıklamalarından doğru olduğunu öğrendiğimiz bu haberi hayretle, üzüntüyle, içimiz acıyarak karşıladık" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de mezunu olduğu Harbiye'de her yıl Atatürk'ün giriş tarihi olan 13 Mart 1899'un yıl dönümünde tören düzenlendiğine anımsatarak, "Bu törende yoklama yapılır. Hiçbir öğrenciye verilmeyen Atatürk'ün apolet numarası 1283 okunduğunda bütün öğrenciler ayağa kalkar ve hepsi "İçimizde" diye haykırır. Bu yıllardır süren bir Harbiye geleneğidir. Bu gelenekle yetişen yeni mezun teğmenlerin vatan savunmasına katıldıkları gün ebedi Başkomutanlarını anmaları, Laik Cumhuriyete, yasalara, vatana ve millete bağlılıklarını dile getirmeleri ve hep birlikte "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye haykırmalar soruşturulacak değil, alkışlanacak bir davranıştır. Nitekim o genç evlatlarımız, davranışlarına olmadık kulplar takan, hatta linç etmeye kalkan çok küçük bir azınlık dışında, milletimizin ezici çoğunluğu tarafından büyük beğeni ve gururla izlemiş, yürekten alkışlamıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği, 352 şubesi, 60 temsilciliği ve 68 bin üyesi ile teğmen evlatlarını yürekten alkışlamakta, yanlarında olduğunu belirtmekte ve en gür sesiyle haykırmaktadır; MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ!" ifadelerini kullandı.