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Mustafa Kese'in masa masa dolaşarak Bursalılarla özel ilgilenmesi de dikkat çekti.

Şarkı aralarında fıkralarıyla Bursalıları kahkahaya boğan Mustafa Keser, sahne performansıyla eğlence müdavimlerinin bir kez daha gönlünü fethetti.

Sahneye çilingir sofrası kurduran Mustafa Keser , hayranlarını da sahneye alarak şarkılarını seslendirdi.

BURSA (İGFA) - Ajda Bursa’da sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Keser, şarkıları ve sahnesiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa’da sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Keser, sahnede hayranlarıyla birlikte çilingir sofrası kurdu. Fıkralarıyla güldüren Mustafa Keser, şarkılarıyla da coşturdu. Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

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