Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de çocuklar için birçok proje ve hizmeti hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramı olma özelliğini gösteren bu bayramda hakikaten çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi çocuklarımız ve gençlerimiz için her zaman hazır bulunduruyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Birçok okulu ve sayısı 15’i geçen kütüphaneleri çocuklarımıza kazandırdık.

Çocuklarımız için özel bir projemiz de “Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi”. Şu anda tefrişatı tamamlanmak üzere, bir ay içerisinde inşallah açılışını yapacağız ve çocuklarımızın yüzünün güleceği güzel bir proje daha hayata geçmiş olacak. Bir diğer hizmetimiz ise Melikgazi Belediyemize çok yakışan Çocuk Koromuz. Çocuk koromuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Türk Sanat Musikisi programı ile dinleyicileri ile buluşacak. Ben tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı tebrik ediyorum.”