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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ladin Mobilya, Emek Çelik Kapı olmak üzere fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte işçilere yaptığı çalışmalardan bahseden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyecilik çok dinamik. Sürekli projeler üretiyoruz. 5 yıldır Melikgazi'mizde rekor seviyede çalışmalar yaptık. Her alanda her yaş kesimini düşünerek ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz.

15 adet sağlık ocağı yaptık. Sağlık ocağı sözü vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk. İlçemizde sağlık ocağı ihtiyacı kalmadı. 18 adet cami yaptık, 8 adet de Kur'an kursu yaptık. 270 park yaparak ilçemize kazandırdık. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da sizlerin desteği ile aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim sizlerden aldığımız güç ve güvenle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Melikgazi'miz için çalışıyoruz. Biten işlerimiz var, devam eden projelerimiz var ve en önemlisi sizler için daha yapacaklarımız var. Bugüne kadar bizlere desteğinizi, duanızı esirgemediniz. Şehrimiz ilçemiz için çalıştık, gayret ettik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin.” dedi.