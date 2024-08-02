Ünlü şarkıcı Mustafa Saandal Events Across Turkey’in 10 sezondur süren İstanbul Night Flight projesi kapsamında Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosun'nda bu akşam Bursalı sevenleriyle buluşacak.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Events Across Turkey’in 10 sezondur süren İstanbul Night Flight projesi, kapsamında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Tuluğ Tırpan – Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde büyük bir gösteri ile bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendirecek olan Mustafa Sandal, Bursalılara dolu dolu bir gece yaşatacak.

