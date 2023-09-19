Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şanlı Türk tarihinin yazılmasında büyük katkıları olan, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit ya da gazi olmayı göze alan kahramanları minnetle andıklarını söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilerin, fedakarlığın ve kahramanlığın simgesi olduğuna işaret ederek, “Unutmamalıyız ki bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Cumhuriyetin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde, gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizden aramızdan ayrılanları rahmetle, hayatta olanları minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.