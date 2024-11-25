2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin devam ettiğini hatırlatan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini 2 Aralık Pazartesi olan son güne bırakmama çağrısında bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri’ menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas’ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti.

VEZNELERDE MESAİ VAR

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve vatandaşların hafta sonu da ödeme yapabileceklerini ifade etti.

Buna göre 2 Aralık’a kadar hafta içi 08.00-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

MEVLANA MEYDANI VEZNESİ DEVREDE

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi 13.30-20.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.

BİLDİRİM VE RAYİÇ BELGESİ BELEDİYE WEB SAYFASINDA

Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden “E-Emlak Vergisi Bildirim” ve “E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi” sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler.