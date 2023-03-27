Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuşmasında kütüphanelerin medeniyet inşasındaki rolüne dikkat çeken Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplumların yükselmesindeki en önemli unsurlardan birisinin bilgi olduğunu söyledi. “Bilgi hazinesi geniş olan ve bunu gelecek nesillere aktarabilen toplumların güçlü medeniyetler inşa edebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bunu sağlayan başlıca öge de kütüphanelerdir.” diye konuştu.

Sözlerine “Yaşadığımız yüzyıl bilgi ve bilim yüzyılıdır” ifadeleriyle devam eden Başkan Yalçın, “Kitaplar da bilime, gelişime, aydınlanmaya giden yoldur. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, düşünce dünyamızı derinleştirir, ufkumuzu açar. Kütüphaneler de bütün bunları bir araya getirip insanlara sunan en nezih ortamlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanelerin aynı zamanda sosyalleşme yerleri de olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, Talas 7/24 kütüphanede düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ uygulamasına değinerek, “Kütüphanelerimiz ders çalışma ve araştırma yapmanın yanında gençlerimizin sosyalleştiği bir yapıdır. Biz hemen her ay burada bir araya gelerek kitapları inceliyoruz. Buradaki herkes kitapları ve yazarları tanıma adına burada bulunuyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek insanların bu gibi toplantılardan çıkacağına hiç şüphem yok.” dedi.

“KÜTÜPHANELERİMİZDEN TOPLAM 501 BİN KİŞİ YARARLANDI”

Evindeki 5 bin kitaplık şahsi kütüphanesiyle dikkat çeken bir kitapsever olan Başkan Yalçın, Talas’a kazandırdığı kütüphaneler hakkında da bilgiler verdi.

İlçe genelinde, birisi 7 gün 24 saat hizmet veren toplam 4 kütüphane kurduklarını belirten Başkan Yalçın, “İlçemize başta 7/24 Uyumayan Kütüphane olmak üzere Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mevlâna Semt Kütüphanesi ve Abdülhamit Han Semt Kütüphanesini kazandırdık. Buralar oldukça büyük ilgi gördü ve hem öğrencilerin hem araştırmacıların ders çalışmak için ideal adresleri haline geldi. Toplam 34 bin 190 kitabın yer aldığı 4 kütüphanemizden şu ana kadar 501 bin 126 kişi yararlandı. Uygun ders çalışma ortamı sayesinde gerek YKS gerekse de LGS’de derece yapan kardeşlerimiz oldu. Bunun yanı sıra TUS’a hazırlanıp dereceyle kazanan doktorlarımız var.” diye konuştu.