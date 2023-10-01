Mustafakemalpaşa Güllüce köyünde Ova Koruma Alanı içinde bulunan arazilerin, Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ısrarla satılmak istenmesi vatandaşları isyan ettirdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığının köy meydanında düzenlediği basın açıklamasında konuşan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Yargıya intikal etmiş bir konuda ihaleye çıkmak net biçimde usulsüzlüktür. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın ısrar ettiği bu usulsüzlüğe ortak olmak da suçtur!” dedi.

İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir de yaptığı açıklamada, “Mehmet Kanar, iş bilmezliği sonucu belediyeyi borca batırmış, bu satıştan gelecek paraya bel bağlamıştır. Hizmet için değil borç ödemek için bu satış ihalesine çıkılmıştır” şeklinde konuştu.

Güllüce Köy meydanında düzenlenen basın açıklamasında ilk olarak İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuştu. Türkoğlu şunları söyledi:

“Söz konusu bölge ile ilgili olarak yapılan 1/5.000’lik nazım imar planı onaylamış ve yapılan düzenleme ile 19,6759 hektarı ‘Ova Koruma Alanı’ içerisinde kalan toplam 25,1984 hektarlık alan, ticaret ve sanayiye açılmıştı. Bunun 76.184 metrekaresi ticaret, 52.995 metrekaresi sanayi, 52.888 metrekaresi depolama, 3.716 metrekaresi de akaryakıt ve servis istasyonu alanı planlamıştı.Oysa bu alan, 2040 Çevre Düzeni Planı'nda, ‘DSİ Sulama ve Tarım Alanı’ olarak bırakılmıştı. Yani Büyükşehir Belediyesi, büyük bir usulsüzlüğe imza atarak, süresi dolan 2020 planını delmiş, 2040 hazırlığını hiçe sayarak, sulama ve tarım alanı olarak öngörülen bölgeyi, sanayi ve ticaret alanına çevirmişti. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, bu uygulamaya yaptığı akademik itirazın dikkate alınmaması üzerine, Mustafakemalpaşa'daki plan değişikliğini doğal olarak yargıya taşımıştı. Mahkeme süreci devam ederken, Mustafakemalpaşa Belediyesi ne yaptı? Planlama alanındaki üç parseli yaklaşık 250 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, işin ucunu bırakmadı ve satış ihalesinin iptal edilmesi istemiyle Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne resmî bir yazı yolladı. Bu yazıyla birlikte Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından; 29 Eylül 2023 günü yapılması kararlaştırılan satış ihalesinin iptali de talep edildi.

Kısacası; Bir tarafta Akademik itiraz var. Diğer tarafta, yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle ihaleyi iptal edin talebi var. Beri tarafta da “İlle de satacağım” diye tutturan Mustafakemalpaşa Belediyesi var. Yani; herkesi kandıracağını sanan Mehmet Kanar ile işbirlikçisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın; hakkı, hukuku, adaleti kandırma histerisi var. Alarak değil, satarak büyümek nerde görülmüş. Bunların alayı her şeyi satma meraklısı. Hadi bakalım; Bu arada “zulme rıza zulüm, küfre rıza küfürdür” diyerek her türlü haksızlığa, usulsüzlüğe, rant oyunlarına karşı çıkan bizler varız. Ve bu işin de sonuna kadar takipçisiyiz. Hodri meydan."