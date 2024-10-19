Profesyonel lig hasretini dindiren 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü, evine dönmek için gün sayıyor. Teknik Direktör Polat Çetin, ayaklarını yere sağlam basarak ilerlediklerini kaydetti.Duygu DOĞAN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin, yıllardır süren profesyonel lig hasretinin ilçede bu sene son bulduğunu hatırlatırken, “Bunun coşku ve

heyecanı her yönden çok hissediliyor. En uzak deplasmana bile taraftarlarımız bizi desteklemek için geliyor. Kirmasti ve diğer taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen sürede ise maalesef antrenman ve tesis olarak Bursa’dayız. Sadece maç günü Mustafakemalpaşa’ya gidebiliyoruz.

Tamamen orada olduğumuzda bu istek ve coşkuyu daha fazla hissedeceğiz. Büyük bir birliktelik oluşacağını düşünüyorum.” dedi.

10 GÜN SONRA EVDELER

Hedefleri kulüpleri yönetenlerin belirlediğini kaydeden Çetin, “Kulübün önceliği ayaklarını yere sağlam basarak ilerlemek. Yaş olarak genç bir takımız. İlk 11’inde 5-6 tane 20 yaş ve altında oynayan bir kulübüz. Bu oyuncuları geliştirirken, dinamik bir futbol oynamayı hedefliyoruz. Sezon sonu geldiğinde ulaşabileceğimiz en üst noktada olmak istiyoruz. Tesislerin hazırlanması için Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Şükrü Erdem, Onursal Başkanımız Ekrem Senal ve Kulüp Başkanımız Burak Selamet inanılmaz bir çaba sarf ediyor. 10 gün içinde evimize döneceğiz” dedi.

Yarın sahalarında Yozgat Bozok takımını ağırlayacaklarını hatırlatan 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin, “ Bu maç bizim için çok önemli. Kalan 6 haftada ligi hedeflediğimiz sıralamada bitirmenin planlarını yapıyoruz. Kendi taraftarımız önünde maç kazanamadık. Bu hafta bunu değiştirmek istiyoruz. Yozgat da büyük çıkış içerisinde. Bu hafta taraftarımıza evimizde ilk 3 puanı hediye etmeyi arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.