Mustafakemalpaşa'nın dört bir yanında hayat konforunu kökünden değiştirecek üst yapı çalışmaları hız kazandı. İlçenin 14 mahallesini kapsayan ve vatandaşın günlük yaşamını kâbusa çeviren yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in talimatlıyla hız kazanarak sorun olmaktan çıkıyor.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Buski Genel Müdürlüğü eliyle başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanan mahallelerde üstyapı çalışmaları Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in talimatıyla hız kazandı. İlçenin en büyük sorunlarından biri olan, yağmurlu havalarda çamur, güneşli havalarda toza teslim olan yollar, ekiplerin çalışmalarıyla hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hız kazanan üst yapı projeleri, modern asfalt, parke ve kaldırım düzenlemeleriyle ilçeye yepyeni bir çehre kazandırıyor.

Kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlandığı Barış Mahallesi, Fevzidede Mahallerinde kanalizasyon çalışmaları tamamlanan sokaklarda komple sökülüp düzeltilirken, içme suyu altyapısı için kazılan sokaklarda tamir parke kilit uygulamasıyla sokaklar yeni çehrelerine kavuşuyor. Vatandaşların yıllardır sabırla beklediği konfor devrimini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in destekleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Erdem’’ Vatandaşlarımızın yıllardır süren çilesi nihayet sona eriyor. Çalışmalar tamamlandığında, Mustafakemalpaşa’mız modern ve yaşanabilir bir ilçe olarak parlayacak. Alt yapı çalışmalarımız da üst yapı çalışmalarımız da Büyükşehir Belediyemizle sağlanacak koordinasyonun sayesinde sağlıklı bir şekilde tamamlanacak “ dedi.