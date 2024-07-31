Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Hicri yılbaşının başlangıcı kabul edilen Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure ikramı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kursiyerlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi Hala Sultan Aşevinde hazırlanan aşureler, Belediye Başkanı Şükrü Erdem tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi Kursiyerlerine ikram edildi.

Etkinlikte Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerine tek tek aşure ikram eden Başkan Erdem, ‘’ Muharrem Ayı’nın birlik ve bereketini kursiyerlerimiz ve kıymetli aileleri ile paylaştık. Kursiyerlerimiz ve kıymetli aileleri ile bir araya gelerek aşure geleneğimizi yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun.’’ İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmetleri kapsamında gönüllü olarak, yaşlı, özel birey ve yatalak durumda olan vatandaşlara hizmet sunan Kuaför Gülşah Son Karagöz’e hediye takdim ederek ‘’ Emeği ve özverisiyle hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Gülşah Hanım’a teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

