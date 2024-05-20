Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği gençlik şöleni ile gençlerle bir araya geldiBURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesineki gençlik şöleni, gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde geçti.

Ayak tenisi turnuvası ise öğrencilerin ilgisini çeken bir diğer etkinlik oldu. Dart ve ok atışı gibi aktivitelerde de gençler yeteneklerini gösterme fırsatı buldular.

Hafıza oyunlarından karaoke performanslarına, halat çekme yarışları, ayak tenisi gençlik için özel olarak Şükrü Erdem Spor Tesislerinin içerisine hazırlandı. Sporun yanı sıra, şölenin kültürel ve sanatsal boyutu da büyük ilgi gördü. Dart, ok atışı ve daha pek çok aktiviteyi içeren bu renkli etkinlik, öğrencilerden tam not aldı.

Farklı okullardan gelen öğrenciler, müzik yeteneklerini sergileyerek birbirlerine ilham verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, gençlerin enerjisi ve yaratıcı fikirlerinin kentin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Erdem, gençlerin daha iyi imkanlara sahip olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.