Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, temelleri Bakanlık döneminde atılan Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu mezuniyetine katılarak, öğrencileri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkano Şükrü Erdem, üniversitenin ilk temellerinin atılmasında büyük rol oynadığı için bu önemli günde mezuniyet törenine katılmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ‘’ Mustafakemalpaşa’mızın eğitiminde önemli bir yere sahip, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin mezuniyet heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır süregelen yurt sorunlarının ve bazı eğitim imkânsızlıklarının yaşandığının farkındayız. Bu anlamda desteğimizi esirgemeyecek girişimlerimizi bu yönde yapacağız. Gerek öğrenci sayısı gerek altyapısı ile çok daha görkemli koşullarda mezuniyet törenlerimizin olmasını diliyor, öğrencilerimizin yaşamlarında başarılarının daim olmasını temenni ediyorum.’’ dedi.