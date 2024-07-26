Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin merkezi noktalarından biri olan Adnan Menderes Meydanı’nda bulunan kitap bağış standı, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geldi.BURSA (İGFA) - Üzerinde "Okuyan Şehir" gibi yazılar bulunan stand, ilk kurulduğunda büyük bir heyecanla karşılanmıştı ancak zamanla ilgi görmemesi ve bakımsız bırakılması sonucunda, atık kağıtların atıldığı boş bir yapıya dönüştü.

Vatandaşların, özellikle çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla kurulan bu stand, maalesef amacına ulaşamadan terk edilmiş bir hale geldi. Standın içi boş olduğu gibi, etrafı da çöp ve atık kağıtlarla dolmuş durumda.

Bursa Mustafakemalpaşa halkı, standın en kısa sürede amacına uygun şekilde faaliyete geçmesini ve kitap okuma alışkanlığını teşvik edici bir araç olarak kullanılmasını umuyor.