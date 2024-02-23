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Mustafakemalpaşa Belediyesi vatandaşlarının sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunarak, çeşitli spor ve fitness programları düzenlemeye devam ederken, pilates kurs kayıtlarını açtı.BURSA (İGFA) - Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler; 1 Mart 2024 Tarihine kadar Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Masalarından başvuru yapabilecekler.

Sağlık ve zinde bir vücut için sporun şart olduğu dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ Hemşehrilerimize yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Sporun ve sanatın kalbi Mustafakemalpaşa demiştik. Kaliteli bir yaşam spor ve sağlıklı beslenmeden geçer. Güne zinde bir başlangıç için tüm bayan hemşehrilerimizi spora davet ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.