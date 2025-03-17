Bursa'da 31 Mart 2024 seçimlerinde verdiği söz doğrultusunda, göreve gelir gelmez talimat veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in öncülüğünde başlatılan şehitlik restorasyonu tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şehitlik alanında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında, Şehitlik Mozolesi ve mermer taşlar değiştirilerek şehitlik anıtları tamamen yenilenirken, şehitlerin hatırasını yaşatmak adına fotoğraflar güncellendi.



Ayrıca, alanın peyzaj ve çevre düzenlemeleri titizlikle tamamlanmış, parke taş döşeme işlemi gerçekleştirilerek ziyaretçiler için daha düzenli bir ortam sağlandı.

Güvenlik önlemleri kapsamında kurulan kamera sistemleri ile şehitliğin korunması güçlendirilmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programları öncesinde şehitlikte incelemelerde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, uzun yıllardır manevi mirasa yakışmayan şekliyle rahatsız eden şehitliğin hak ettiği fiziki koşullara kavuşturulduğunu söyledi. "Şehitlerimizi anmakla kalmıyoruz, bu ruhu yaşatmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Erdem, "31 Mart 2024 seçimlerinde verdiğimiz söz doğrultusunda, göreve gelir gelmez başlattığımız çalışmaları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.