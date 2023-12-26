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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokaklarının nabzını tutan Herkes Duysun ekibi ilçe halkına mikrofon uzattı. Vatandaşlar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve hizmetlerinden ne derece memnun olduğunu da dile getirdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ömer DEMİR - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa'nın 100 bini aşkın nüfusu bulunan ilçelerden biri olan Mustafakemalpaşa hem tarihi yapıları hem de turistik alanları ile yılın her döneminde turist çekebiliyor.

Mustafakemalpaşa'da yer alan şelale ve tarihi alanlar genellikle yılın sıcak zamanlarında gezilirken, ilçede yer alan Tümbüldek Kaplıcası, kış aylarında çokça ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Peki vatandaşlar, bu kadar güzelliği içinde barındıran Mustafakemalpaşa’nın belediye başkanından memnun mu?

“GELEN, GİDENİ ARATIR”

Bazı vatandaşlar başkandan memnun olduklarını belirterek, “Memnunuz. Bu başkandan iyisi mi gelecek? Hangi belediye başkanı gelirse gelsin aynısını yapacak. Gelen gideni aratır. Ben 50 senelik dolmuşçuyum, bir tek yolların temizlenmesini istiyorum. Bu kişiler Mustafakemalpaşa’ya baba ve oğul hizmet eden insanlardır. 50-60 sene hizmet etti. Her işimizi görüyor. Allah razı olsun ama biraz harçlık istiyorum, bunun için başvuruyorum ama bir yerden yardım çıkmıyor.” ifadelerini kullandılar.

“DENETİM YOK, EN BÜYÜK HATA BUDUR”

Birçok vatandaş Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan memnun olmadıklarınıı dile getirerek şu ifadeleri kullandılar:

“Hamidiye Mahallesi’nin yolları köstebek yolu gibi… Bir yağmur yağıyor ve ördekler yüzüyor, rögarlar kapalı, bakım yok. Denetim yok, en büyük hatası budur. Hiçbir şey denetlenmiyor. Yeni yapılan hastane var ama dökülüyor. İşçiler, çalışanlar herkes bildiği gibi oynuyor. Burada belediyenin suçu var, denetlemiyorlar. Niye denetlenmiyor? Ben onu anlamıyorum. Bu sorumsuzluktur. Tepecik yolu çok bozuk durumdadır. Doğal gaz geçtiği için yollar hep kazıldı ve çamurdan yürüyemiyoruz.”