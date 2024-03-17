Cumhuriyet Halk Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, Mustafakemalpaşa Kadın Futbol takımı Çimenspor’un Yeni Gençlik Spor ile karşılaşmasını stadda izledi. Stadda Erdem’e, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir eşlik etti.BURSA (İGFA) - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet etmiş olan Erdem, kadın sporculara desteğini stadda karşılaşmayı izleyerek gösterdi. Erdem, Mustafakemalpaşa’nın çocuk ve gençlerinin gelişimini desteklemek için spora öncelik vereceklerini belirterek, “Mustafakemalpaşamızın spora katılımını artırmak için çalışacağız. Çalışmalarımızla çocuklarımız, gençlerimizin gelişimini destekleyeceğiz. Mustafakemalpaşa’da spora erişemeyen kalmayacak” dedi.

İlçedeki amatör kulüpleri destekleyeceklerini belirten Erdem, geçmiş dönem deneyimleriyle Mustafakemalpaşa’yı buluşturarak ve herkesin erişeceği spor alanlarını Mustafakemalpaşa’da hayata geçireceklerini söyledi.