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Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi'nde yaşayanlar,mahalledeki yoğun bina yapılaşmasına rağmen çocuk parkı yapılacak alanın olmayışından dolayı oldukça dertli.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi, Mahallemin Muhtarları programı dolayısıyla Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi sakinlerine mikrofon uzattı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Solak, bu mahallede en büyük sorunun çocuk parkı olduğunu kaydetti.

“25 METRELİK BİR YER VAR ONA DA ÇOCUK PARKI DENMEZ”

Mahaleldeki elektrik direkleri ve kaldırım sorununun çözüldüğünü belirten Muhtar Solak, “Muhtar dilekçe yazar ve belediyeye verir. Belediye gereken işleri yapar. Mahallede yol sorunu vardı, kaldırım yapıldı. Elektrik kabloları yer altına alındı. Çocuk parkı yapacak yerimiz yok, her yer bina oldu! 25 metrelik bir çocuk parkı var ama ona da çocuk parkı denmez. En büyük sorunumuz çocuk parkımızdır. Belediyeden başka bir isteğim yok" diye konuştu.