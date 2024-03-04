Mustafakemalpaşa Belediyesi, TANAP, ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile ilçeye kazandırılan araçlar düzenlenen özel tören ile teslim alındı.

BURSA (İGFA) - Törene Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Kumsar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa Bölge Müdürü Bilal Tunç, protokol ve muhtarlar katılım sağladı.

TKDK tarafından Bursa’da kabul gören 6 projenin 5’ini Mustafakemalpaşa’ya kazandırdıklarını dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ Şehrin her köşesine hizmet götürme vizyonuyla çıktığımız bu yolda ilçemizi hibelerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bursa ilçeleri arasında 6 projeden 5’i Mustafakemalpaşa’mıza kazandırıldı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. ‘’ ifadelerini kullandı.

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Mustafakemalpaşa Belediyesi, TANAP, ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile 1 Tır Kafası, 2 adet kamyon ve 1 adet kamyonet, 1 Adet Transit Kamyon hibe edildi.