İbrahimpaşa Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelin ardından anlamlı etkinlik, cepheye giden öğrenciler nedeniyle o yıl mezun veremeyen Bursa Erkek Lisesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Çanakkale kahramanlarını anlatmak, Müstecip Onbaşı’yı anmak adına Kültür Şube Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik Yenişehir Orhaniye köyünde vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ve katılımıyla yapıldı. Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da katıldığı törenlerde kahraman ecdadın torunları Bayrak, Kuran-ı Kerim ve Enveriye’den oluşan mukaddes emanetleri öperek protokole takdim ettiler.

Törenlerde Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen Fransız Turquoise denizaltısını periskobundan top mermisiyle vuran Müstecip Onbaşı da anıldı. Çanakkale kahramanı Yenişehirli Müstecip Onbaşı kabir ziyareti ve saygı yürüyüşü ile Yenişehir’de anılırken, Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi ve Cumhuriyet caddesinde de saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.