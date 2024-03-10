Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile ilçelerin gelişmesine ve kalkınmasına olanak sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda her bölgede ayrı faaliyet yürüten Büyükşehir, son olarak Mut ilçesinde 2 önemli projeyi hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Mut’taki üreticilerin doğduğu yerde doyması için ‘Mut Tarımsal Destekler Töreni’yle dağıtım gerçekleştiren Büyükşehir, ‘Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı’nın da temelini atarak Mut halkının kaliteli ve modern kanalizasyon altyapısıyla birlikte daha temiz bir çevreye kavuşmasının ilk adımını attı.

Bu kapsamda Çınaraltı Karacaoğlan Parkı’nda gerçekleştirilen Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı Temel Atma ve Mut Tarımsal Destekler Töreni’ne; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mut İlçe Başkanı Ali Kaya, CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, CHP İlçe yöneticileri, sulama kooperatifleri başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve muhtarlar ile Mut halkı katılım sağladı.

Büyükşehir’den Mut’a modern ve kaliteli kanalizasyon hattı

Temeli atılan ve toplam 34 bin 280 metre uzunluğunda olan ‘Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı’ ile de yıllık yaklaşık 15 bin metreküp atık su, terfi hatlarıyla Mut Atık Su Arıtma Tesisi’ne transfer edilecek. 140 milyon 626 bin 15 TL sözleşme bedeline sahip ‘Mut Kanalizasyon Hattı’; Palantepe, Elbeyli, Deveci, Barabanlı, Kültür ve Yatırtaş Mahallelerinde yaşayan 13 bin 70 vatandaşın hizmetine sunulacak. 2025 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanan kanalizasyon hattı ile bazı bölgelerdeki ham atık suyun açığa deşarjı engellenecek, fosseptiklere yönelik yılda yaklaşık 1000 adet vidanjör çekiminden de imtina edilecek. Bu sayede de bölgede yaşayan vatandaşlar, kaliteli ve modern kanalizasyon altyapısıyla birlikte daha temiz bir çevreye kavuşacak.

Üreticilere yerli yerinde destek

‘Mut Tarımsal Destekler Töreni’ kapsamında Mut ilçesinde bulunan 42 mahalleden 53’ü kadın olmak üzere 207 üreticiye toplam 6 bin 160 adet zeytin fidanı, 5 üreticiye 4 bin 100 adet lavanta fidesi, 26 adet makine-ekipman ile 28 sulama kooperatifine 29 bin 758 metre sulama borusu desteği sağlandı.

Seçer: “Tarımsal desteklere 119 milyon lira bütçe ayırdık”

Karacaoğlan’ın diyarı Mut’ta olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Seçer, “Burada yine hayırlı bir iş için bir aradayız. Çünkü üretimi seviyorum, üreten insanı seviyorum. Helalinden kazanıp çoluğunun, çocuğunun rızkını götüren insanı seviyorum. Ben ülkemin üretken insanlarını seviyorum” dedi.

Tarımsal Destekler Töreni kapsamında üreticilere verilecek destekleri sıralayan Seçer, “Belediye dediğin böyle olacak. Belediye herkese ve her alana bakacak. ‘Bu benim görevim, bu görevim değil’ demeyecek. Ben Tarım Bakanı değilim ama Mersin’in Belediye Başkanıyım. Yoksulu, çiftçisi, işçisi, iş insanı, ihracatçısı herkes benim konumdur. Herkes benim derdimdir, herkesin mutluluğu için çalışırım” ifadelerine yer verdi. Hizmet yaparken parti ayrımı gözetmediklerini söyleyen Seçer, “Ben insanı insan olduğu için seviyorum. Hepimiz eşit yurttaşlarız” dedi.

Mut’taki üreticilerin en büyük maliyetlerinin sulama borusu olduğuna dikkat çeken Seçer, 2024 yılında tarımsal desteklere 119 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve bunun 65 milyon lirasının sulama borusu desteği olduğunu söyledi. Seçer, Sulama borusu desteğini birlikler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve destekleri sunarken torpil olmadığını kaydetti.

“5 yıl boyunca Mersin halkı için çalıştım”

Hizmetleri gerçekleştirirken eşitlikçi ve adaletli bir yaklaşımda olduklarını belirten Seçer, “Hepimiz biriz ve beraberiz. Hepimiz bu ülkenin kalkınması için çalışacağız. Elbette bir siyasi partiyi temsil ediyoruz ve her birimizin dünya görüşü var ama işin içine hizmet girdiği zaman parti ayrımı olmaz. Hizmet herkes için vardır. Hizmet için gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. 5 yıl boyunca Mersin halkı için çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Üreticilerimizin bölgede ihtiyaçları neyse ona göre destek oluyoruz”

4 yıl boyunca üreticilere 255 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduklarını söyleyen Seçer, Mut’ta yapılan sulama borusu desteği ile yeni rakamın 355 kilometre olduğunu belirtti. Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik tarımsal desteklerde bulunduklarını kaydeden Seçer, “Bunlar bilinçli destekler. Bunlar sizin paranız ve kaynaklarınız” diye konuştu. 2024 yılında Mut’ta faaliyet gösteren 28 sulama kooperatifi aracılığı ile üreticilere toplam 29 bin 758 metre sulama borusu desteği verileceğini aktaran Seçer, “Hayırlı uğurlu olsun. Sizin araziniz geniş, çok geniş coğrafya ve çok geniş alanlarınız var. Bunu hak ediyorsunuz. Üretim yapıyorsunuz, elinize, kolunuza sağlık” dedi.

MESKİ’den Mut’a 5 yılda 538 milyon TL’lik yatırım

Sadece tarımsal hizmetlerde değil yaşamın her alanında yurttaşlara hizmet sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini dile getiren Seçer, MESKİ tarafından ilçe genelinde geride kalan 5 yıl süresince 538 milyon TL değerinde yatırım yapıldığını söyledi. Töreni yapılan altyapı temel atma yatırımının merkezde yaklaşık yüzde 30 nüfusa hitap edecek bir yatırım olduğuna dikkat çeken Seçer, “2025’in Ekim ayında tamamını bitireceğiz ve maliyeti bugünkü rakamlarla 140 milyon 626 bin TL. Bölgemizde; Palantepe, Elbeyli, Deveci, Barabanlı, Kültür, Yatırtaş mahallelerine hitap edecek bölgelerine hitap edecek ve 13 binden fazla vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Mutumuza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Mut’a 20 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz”

Mut’ta yol konusunda güzel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, 2024 yılı içerisinde 20 bin ton sıcak asfalt çalışması yapacaklarını kaydetti. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yaptıkları yolların ve alt yapı çalışmalarının sık sık bozulduğunu kaydeden Seçer, “Onlar bozuyor, MESKİ yapıyor, onlar kırıyor, MESKİ yapıyor. Böyle bir çalışma olmaz” dedi. Bozulan yolların çalışmalarının da yama robotuyla halledildiğini belirten Seçer, Büyükşehir’e ait tüm cadde ve yolların proje dahilinde olduğunu ve en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

Tarımsal GES projelerinin startı verildi

Tarımsal desteklerin hız kesmeden ve artırılarak devam edeceğini vurgulayan Seçer, “Bizde dur durak yok, çalışacağız. Biz 1 Nisan’dan sonra da buradayız, bir yere gittiğimiz yok. Yine destekler devam edecek. Tarımsal Güneş Enerji Santrali (GES) destekleri vereceğiz. Üreticilerin faturalarının altındaki rakamlar düşecek” diye konuştu.