Kocaeli’de bir şahıs, mutfağın dağınık olduğu iddiasıyla tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaradı.

Olay, 4 Nisan Salı günü Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (39) evde otururken mutfağın dağınık olduğunu söyleyerek annesi F.Ç. (59) ile tartışmaya başladı. Tartışma üzerine mutfaktan bıçak alan S.Ç., annesini birkaç defa bıçakla yaraladı. Yaralanan anne, can havliyle telefona uzanıp birkaç kilometre ileride oturan kız kardeşine haber verdi. Kız kardeşi, eşiyle birlikte adrese geldi. Kapıyı, annesini bıçaklayan S.Ç. açtı. Sonrasında da evden çıkarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yakınları S.Ç.’nin psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce bu sorunlarla ilgili doktora götürüldüğünü iddia etti. Olayın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, adresin yakınlarındaki bir otobüs durağında sigara içerken gördükleri S.Ç.’yi gözaltına aldı. S.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.