Büyükşehir’in Mutlu Şehir Okulları, huzurlu ve mutlu bir ailenin topluma yansımasına yardımcı olacak etkinlikleri düzenlemeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce GEBZESEM ve Ormanya’da aynı zaman diliminde gerçekleşen etkinliklerde uzman psikologlar tarafından eğitimler verildi. Aile yapısını güçlendirerek bilinçli aileleri oluşturmak, sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla Mutlu Şehir Okulları başlığında yer alan eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Aileler ve çocuklar program kapsamında ‘düşümde drama ve bedenden oyuna’ etkinliklerinin yanı sıra çanta boyama yaptı. Çok güzel vakit geçiren aileler çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

Mutlu Şehir Okulları’, ‘Mutlu Ebeveynler Okulu’, ‘Mutlu Evlilikler Okulu’ ve ‘Mutlu Çocuklar Okulu’ programlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 0 262 318 11 11 no.lu telefondan başvuru yaparak detaylı bilgi alabilir.