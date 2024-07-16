Bursa'nın tanınmış isimlerinden Mızrak ailesinin kızı Ece Mızrak ve Pamir ailesinin oğlu İbrahim Pamir, düzenlenen görkemli ve renkli bir tören eşliğinde dünyaevine girdi.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mızrak Makina ortaklarından Sadık ve Nurcihan Mızrak çiftinin güzel kızları Ece Mızrak ile Muhteber ve Zakir (merhum) çiftinin Nestle Çikolata Şekerleme İş Biriminde Yönetici olarak görev yapan oğulları İbrahim Pamir, Podyum Davet'te gerçekleştirilen özel bir tören ile hayatlarını birleştirdi.

Alkışlar eşliğinde salona giren çift, ilk danslarını 'Beautiful in White' şarkısı ile birlikte sundu. Şahitliğini Gizem ve Can Keskin ile Batur Yücel ve Özgür Altınsoy'un yaptığı nikahı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kıydı.

Kendilerini birbirlerine ömürlük bağlayan imzayı atan çifte mutluluklar dileyen Başkan Bozbey, evliliğin sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde birleştiğine işaret ederek, çiftin mutluluğuna da ortak oldu.

Gece boyunca konuklarıyla yakından ilgilenen Pamir ve Mızrak ailesi ise misafirperverliğiyle göz doldurdu. Nikahın ardından konuklar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler oluşturdu.