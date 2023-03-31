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Nikahı kıyılan çift, dünya evine girmenin mutluluğu yaşarken, çiftin nikah şahitliklerini Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ile Yeni Mescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar yaptı.

Ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı o anlarda Gelin Türkan Külçe damadın ayağına bastı.

Sevgilerinde engel tanımayan genç çiftin nikahı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından dün kıyılırken, sorulan sorulara işaret dili çevirmeni eşliği ile “evet” diyerek yanıt verdiler.

Evlenmek için Keşan Belediyesi’ne başvuran konuşma engelli çiftin işlemlerinin tamamlanmasının ardından nikah için tarih aldılar.

Gençlik, Ramazan’da da Bursa yollarında

Gençlik, Ramazan’da da Bursa yollarında

Edirne'nin Keşan ilçesinde konuşma engelli çift birbirlerine işaret diliyle 'evet' diyerek dünya evine girdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da yaşayan konuşma engelli Türkan Külçe ve Bülent Meriç, bir süre önce tanışarak birlikte yuva kurma kararı aldı.

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