Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Muzaffer Yıldırım düzenlediği toplantıda seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Muzaffer Yıldırım yaptığı basın toplantısı ile hem kendini tanıttı hem de seçildiği takdirde yapacağı projelerini anlattı.

Muzaffer Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:

“Spora 50 yılını vermiş bir insanın kalkıp geçmişini anlatması çok benim tarzıma uygun bir şey değil. Aslında ben burada Edirne'nin sporuna yapacağımız projeleri anlatmak zorunda kalmam lazım. Ama maalesef ilk önce kendimizi spor kulüplerine tanıtmamız gerekiyor. Ben 1980 yılında Edirne Kirişhane'de başladım futbola. Ondan sonra Afyonspor, Keşanspor, Yedikule'de profesyonel futbol oynadım. Daha sonra Trakya Üniversitesi'nde işe girdim. Trakya Üniversitesi'nin BAL liginde hem şampiyonluk hem birinci lig, hem ikinci lig, hem üçüncülük dereceleri elde ettik. Yine oynadığım bütün takımlarda şampiyonluk derecelerinin hepsini yaşadım. Profesyonel takımlarda antrenörlük yaptım ki buna Edirnespor da dahil. BAL liginde şampiyonluk, süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör. Artık bunları söylemekte çok da fazla üzerine gitmek istemiyorum. 50 yıldan beri sporun en altından gelip en üstüne kadar kişisel olarak yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Tek bir şey söylemek istiyorum; keşke Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun seçimlerinde sporcu olan, sporun içinden gelen birisiyle yarışsaydım çok daha mutlu olurdum.

Yıllardan beri gerek salonlarda gerek spor sahalarında görülen bir sürü eksiklikler var. Biz de bu eksikliklerde dersimize çalışarak önümüzdeki eğer yeni dönemde göreve gelirsek Edirne'nin sporunda bir atılım yapmayı düşünüyoruz. Gerek tesis bakımından gerek altyapı bakımından yeni projeler geliştireceğiz. Projeleri de sayın Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan'a, Sayın Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'a bu projelerden bahsettik. Getireceğimiz projelerin hepsinde de arkamızda olacaklarını, bizi destekleyeceklerini, özellikle tesis konusunda Edirne Belediyesi'nin ve Keşan'ın tüm olanaklarını seferber edeceklerini söylediler.”

PROJELER

Muzaffer Yıldırım’ın seçilmesi halinde uygulayacağı projelerde şöyle;

-Katılım bedeli alınmayacak.

-Antrenör sözleşme bedeli alınmayacak.

-Sayın valimiz'ingeçen yıl yaptığı maddi yardım ve sezon başı malzeme isteğimiz olacak.

-ASKF-FFHGD-TÜFAD'ın aynı çatı altında toplanması.

-T.Ü Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ile protokol yapılması.

-T.Ü. rektörlüğüne sporcu sağlık merkezi kurulması için proje sunulması.

-Özel hastaneler ile protokol yapıp indirimli sağlık hizmeti.

-24-26 Mayıs 2024 Erzurum da yapılan TASSK yönetim ve başkanlar toplantısı.

-ASKF'yi kurumsal kimliğe kavuşturup dijitalleştirmek.(İletişim,sosyal medya ağının en iyi şekilde ulaşılabilir olması)

-İlçe ve beldelerin belediye başkanları ve kaymakamlarını kulüplerimiz ile ziyaret edip daha fazla destek sağlamak.

-TFF'nin Trakya bölgesine Bölge Müdürlüğü konusunda girişim yapılmış olup, artık lisansların dijital ortama alınması için TFF'nin çalışma yaptığı.(Hatta tüfad için de çalışma yapıldığının müjdelenmesi

- Hesap verebilir şeffaf bir yönetim)

-Spor tesislerinde bulunan eksiklikleri tespit edip en kosa sürede çözüm.

-İl sağlık müdürlüğü ile işbirliği yapıp ilk yardım kursları açmak

-Antrenman ve maç günleri ring servisi konulup, Saraçhane stadına kolay ulaşım sağlamak.