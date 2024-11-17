İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı programının detayları ise şöyle;

15 Kasım Cuma

20:00

Q Deck

Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Korkuyorum Anne (Reha Erdem) (Sinema)

16 Kasım Cumartesi

16:00

T Atölye

*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Dr. Strangelove (Söyleşi)

17 Kasım Pazar

17:00

H Gölgelik

Gülmek Yakışır: Barış Balkır (Stand Up)

18 Kasım Pazartesi

20:00

Otopark -2

*Dans Dans Dans!: Swingin Blues (Eğitmen: Işıl Göksu Edeer) (Atölye)

18 Kasım Pazartesi

19:00

T Atölye

*Animasyon 101

19 Kasım Salı

20:00

Q Deck

Endüstrimantal: Balina (Konser)

21 Kasım Perşembe

19:00

T Atölye

*Sinema ve Psikoloji: Zihin, Gerçeklik, Hafıza (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)

21 Kasım Perşembe

19:30

Otopark -2

*Sahne Senin: Rinxlaya (Konser)

20:30

*Yerin Altında: Ağaçkakan (Konser)

22 Kasım Cuma

20:00

Q Deck

Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Karışık Kaset (Tunç Şahin) (Sinema)

23 Kasım Cumartesi

16:00

T Atölye

*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – The Big Lebowski (Söyleşi)

24 Kasım Pazar

17:00

H Gölgelik

Gülmek Yakışır: TuzBiber Tandem (Stand Up)

25 Kasım Pazartesi

20:00

Otopark -2

*Dans Dans Dans!: Tap Dans – Swing İstanbul (Atölye)

25 Kasım Pazartesi

19:00

T Atölye

*Çok Düşünüyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (Söyleşi)

26 Kasım Salı

20:00

Q Deck

Müzede Caz: Tolga Şanlı Trio (Konser)

27 Kasım Çarşamba

19:00

H Gölgelik

Sahne Senin: Sinağrit Baba (Konser)

20:00

Hava Kararınca: Kesmeşeker (Konser)

28 Kasım Perşembe

19:00

T Atölye

*Sinema ve Psikoloji: Varoluşçuluk ve Karakterin Hikâyeyle İlişkisi (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)

20:00

28 Kasım Perşembe

19:30

Otopark -2

*Yerin Altında: Holy Fire Night (Konser)

29 Kasım Cuma

20:00

Q Deck

Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Çatlak (Fikret Reyhan) (Sinema)

30 Kasım Cumartesi

16:00

T Atölye

*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Toni Erdmann (Konuk: Ayça Çiftçi) (Söyleşi)

