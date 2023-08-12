Medya Keşan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bülent Saylam ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, dün Müze Keşan Koordinatörü Aslı Avcı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Saylam ve Demir ziyarette, Avcı'dan müze çalışmaları hakkında bilgi aldı. Avcı, müzenin, Keşan'ın kültürel ve tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir rol oynadığını belirterek, ziyaretçilere Keşan'ın tarihini ve kültürünü daha iyi tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda, Bülent Saylam ve Erdoğan Demir, Müzesi Keşan Koordinatörü Aslı Avcı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Saylam ve Demir’de " Müze Keşan, Keşan'ın kültürel ve tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir kurumdur. Müzeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık ve gelecekte müze ile birlikte çalışmalar yapmak için görüş birliğine vardık" dedi.