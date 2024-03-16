2021 yılından bu yana kurulma çalışmaları Keşan Belediyesi tarafından devam eden Müze Keşan’ın açılışı 18 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daha önce saat 14.00’te gerçekleşecek açılışın T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın program değişikliği nedeniyle saat 13:00 olarak değiştirildiğini açıkladı.

Helvacıoğlu,Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi No:2’de (Hastane Caddesi) yapılacak açılışa tüm Keşanlıları davet etti.