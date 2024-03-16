Turkcell Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni açtı Turkcell Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni açtı

2021 yılından bu yana kurulma çalışmaları Keşan Belediyesi tarafından devam eden Müze Keşan’ın açılışı 18 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daha önce saat 14.00’te gerçekleşecek açılışın T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  Gökhan Yazgı'nın program değişikliği nedeniyle saat 13:00 olarak değiştirildiğini açıkladı.

Helvacıoğlu,Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi No:2’de (Hastane Caddesi) yapılacak açılışa tüm Keşanlıları davet etti.