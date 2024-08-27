1990'lı yılların meşhur Müzevir Müzeyyen'i Sevil Üstekin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilçam’dan bir yaprak daha düştü.

Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde birlikte rol alan Sevil Üstekin, Yeşilçam'ın aranan yıldız isimlerinden biriydi.

Daha sonra 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Mahallenin Muhtarları'nda rol alan Üstekin, Müzevir Müzeyyen karakteriyle Türk dizi tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.

Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim, Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. En son TRT1'de yayınlanan Yerden Yüksek dizisiyle ekrana dönmüştü.

Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel olup, Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalışmış, çok sayıda filmde de rol almıştı.