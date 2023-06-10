Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması” finalinde Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları öğrencisi Batuhan Akın “En İyi Beste” ödülünün sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları bünyesinde kurulan Academy Kampüs Müzik Grubu öğrencisi Batuhan Akın “Kırık Kalpler” isimli bestesi ile jüri tarafından "En İyi Beste” ödülünü almaya hak kazandı. Finaldeki muhteşem performanslarıyla göz dolduran Şahinkaya öğrencilerine seyirciler coşkuyla eşlik ettiler.

Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları Kampüs Müdür Başyardımcısı Savaş Pehlivan Şahinkaya’da akademik başarı kadar öğrencilerin sosyal alanda da başarılı olmaları için özel önem verildiğini söyledi. Resim, müzik, spor, gastronomi gibi farklı alanlarda kampüs içerisinde bulunan atölyeler, özel gruplar ve etkinlikler ile öğrencilerin sosyalleşerek geleceğe hazırlandıklarını belirten Pehlivan, öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi.