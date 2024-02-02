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MintekSanat Majör Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören Müzikli Miras tiyatro oyunu yeniden seyircisiyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - “Geleceğin Hekimini Destekle” diyerek sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen, insan ruhunun sanatla nefes aldığının bilinciyle sahnelenen “Müzikli Miras” tiyatro oyunu yeni sezona hazır.

Yazar Ayşe Alagöz tarafından kaleme alınan, Dr. Yaşar Can Bağatırlar tarafından yönetilen oyun, 26 Şubat Pazartesi günü AVP Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde ve 27 Şubat’ta ise Podyum Sanat Mahal’de oynanacak.

Aralarında hekimlerin de bulunduğu projeyle, tıp fakültesi öğrencilerine destek amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV)’in “Hekimler Söylüyor” burs fonuna bağışta bulunulacak.

Minteks Yönetim Kurulu Başkanı Özkan İrman, geçen sezon söz verdikleri gibi MintekSanat’ın kurumsallaşarak akademi olarak sanatın her dalında sanatseverlere kapılarını açtığını belirtti. Sanatın gücünü her alanda hissetmek ve de toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İrman, “Geçen yıl bir sosyal sorumluluk olarak sahneye koyduğumuz Müzikli Miara oyunumuza olan ilgi için herkese teşekkür ederiz. Bu yıl da genç hekimlerimizi desteklemek için sahnedeyiz. Tüm sanatseverleri keyifli bir oyun izlemeye ve de hekimlerimizi desteklemeye davet ediyoruz,” dedi.