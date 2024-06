Herkesin katılımına açık, interaktif ve tamamı ücretsiz bir program kapsamında düzenlenen Galataport Jazz Festivali boyunca Galataport İstanbul rıhtımı en hareketli hafta sonlarından birini yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; 8-9 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda Uluslararası Galataport Jazz Festivali’nin ilkini hayata geçirdi. Volkswagen ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, Frederique Constant ve Kiko sponsorlukları, Doğuş Sigorta ve Dore Müzik de ürün desteğiyle katkıda bulundu. Lezzet sponsoru The Populist, festival özel menüsü ve kendisine has tatlarıyla misafirlere New Orleans mutfağını deneyimletirken, Feel Real da festivalin destekçileri arasındaydı.

New Orleans’ın rengarenk sokak şöleni Mardi Gras konseptine uyarlanan Galataport İstanbul Doğuş Meydanı, “soul food” temalı lezzetlerle taçlandırıldı. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen Galataport Jazz Festivali’nde ziyaretçiler açık havada Boğaz’a nazır müzik keyfini doyasıya yaşadı. Etkinlik alanına müzikseverlerin davul, piyano ve kontrbas enstrümanlarını deneyimleyebilecekleri bir trio standı konumlandıran Dore Müzik, interaktif bir ortam yarattı.

Festivalin ilk günü 8 Haziran’da ana sahne, üniversiteli öğrenci gruplarını ağırladı. Ardından katılımcılar, uluslararası başarıya sahip dans sanatçısı Şükrü Kibar ile Jazz Dans Atölyesi kapsamında bir araya gelerek birbirinden farklı dans ritimlerini öğrenme fırsatı yakaladılar. Festivalin ilk konserini, caz ve dansın iç içe geçtiği Swing Jazz’ın ilgi çeken grubu Flapper Swing üstlendi. Repertuvarına 1920’ler ve 30’ların caz standartlarını ekleyen grup, Boğaz’a karşı nostalji rüzgarları estirdi. Afro-Amerikan tınılı sesi ve içten yorumuyla müzikallerden modern müzik topluluğu gösterilerine, caz, R&B, Latin, soul, blues gibi pek çok türde çalışmalara imza atmış ünlü sanatçı Melis Sökmen de etkinliğin ilk gününe renk kattı.

Meydanda büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan Galataport Jazz Festivali’ne Şahan Gökbakar, Pınar Hotiç, Aslı Şafak, Selim Bayraktar, Fadik Sevin Atasoy, Tolga Tekin, Saadet Büyük ve Dr. Mehmet Sungur gibi isimler de katılım sağladı.