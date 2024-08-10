Nilüfer Belediyesi, Eşpedal Derneği tarafından düzenlenen Yaz Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 10 farklı şehrinden katılımın olduğu festivalde, görme engelli ve gören bireyler birlikte kullandıkları tandem bisikletlerle Mysia Yolları’nda doğanın, tarihin ve kültürün keyfini çıkardılar.BURSA (İGFA) - Eşpedal Derneği’nin, Nilüfer Belediyesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Spontan Bisiklet Grubu iş birliğiyle düzenlediği Eşpedal Bursa Yaz Festivali, Türkiye’nin 10 farklı şehrinden 55 bisikletçiyi bir araya getirdi. Görme engelli ve gören bireylerin 2 kişilik tandem bisikletlerle engelsiz dostluklar kurmasını amaçlayan bu yaz kampına katılan bisikletçiler, 5 gün boyunca Bursa’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tadını çıkardılar.

7-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Mysia Yolları’nın doğa ve tarihle iç içe rotalarını keşfetti. Festival boyunca 20 tandem bisikletle, görme engelli ve gören bisikletçiler birlikte pedal çevirdi. Bisikletçiler, konaklamalarını Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi’nde gerçekleştirirken, müzik grubu Sakız ve Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası konserleriyle de keyifli zamanlar geçirdiler.

Etkinliğin ilk gününde Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi’nde buluşan katılımcılar, kamp alanına yerleştikten sonra tur hakkında genel bilgi alarak teknik bir toplantı gerçekleştirdiler. Festivalin ikinci gününde Gölyazı ve Eskikaraağaç, üçüncü gününde ise Issızhan rotalarında pedal çevirdiler.

Dördüncü gününde Uluabat Gölü turu ile devam eden Eşpedal Bursa Yaz Festivali, 11 Temmuz Pazar günü Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi turu ile son bulacak.