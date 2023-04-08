İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 30 Nisan Pazar günü 18. kez koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu, yaklaşık 60 farklı ülkeden 12 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi 9 yarı maratonu arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu; katılımcılara; 21K, 21K Paten ve 10K’lık kategorilerde yarışma imkanı tanıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olan parkuru ve eşsiz Haliç manzarasıyla sporculara benzersiz bir deneyim sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda koşmak için kayıtlar 10 Nisan tarihinde sona erecek. Spor İstanbul’un (spor.istanbul) web sayfası üzerinden yarış için kaydını yaptıran katılımcılar, 28-29 Nisan tarihlerinde Kanyon’da kurulacak Spor İstanbul stantlarından yarış kitlerini teslim alabilecek.

Eğim farkı bulunmayan güzergahıyla sporculara #EnHızlıYarı Maraton derecelerini yapma imkanı sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda binlerce koşucu, rekortmen atletler ile birlikte parkura çıkacak. 2021’de düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu’nda 1:04:02’lik derecesiyle kadınlarda dünya rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 30 Nisan’da yeniden İstanbul’da sahne alacak. İstanbul Yarı Maratonu parkur rekorunu 59:15’lik derecesiyle elinde bulunduran, 2022’nin şampiyonu Kenyalı erkek atlet Rodgers Kwemoi de Tarihi Yarımada’da kendi rekorunu geliştirmek için yarışacak. Elit atletler arasında kadınlarda Türkiye’yi; Meryem Erdoğan, Yayla Günen ve Sabriye Güzelyurt temsil edecek. Erkeklerde ise Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez ve İlham Tanui Özbilen Türkiye’yi temsil edecek elit atletler arasında yer alıyor.