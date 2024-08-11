Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 Ağustos Cumartesi günü milli güreşçimiz Taha Akgül ve milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazanırken, Voleybol A Milli Kadın takımımız ise Olimpiyat 4.sü oldu.ANKARA (İGFA) - Atletizmde, maratonda ülkemizi temsil eden Kaan Kigen Özbilen yarışı tamamlayamadı. Güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, Son 16 turunda Kanada'dan Justina Renay di Stasio'yu 8-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalinde Japonya'dan Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesi ile repesaja kalan milli sporcumuz yarın bronz madalya için mindere çıkacak. Serbest still 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu ve kariyerindeki 3. Olimpiyat madalyasını boynuna taktı.

Modern pentatlon yarı finalinde, milli sporcumuz İlke Yüksel, Final B grubundaki mücadelesinde eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Taekwondo kadınlar +67 kiloda milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalinde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup olan milli sporcumuz bronz madalya maçında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Erkekler +80 kiloda ise milli sporcumuz Emre Kutalmış Ateşli son 16 turunda Küba'dan Rafael Alba'ya 2-0 mağlup oldu ve Oyunları tamamladı.

Voleybol A Milli Kadın takımımız, bronz madalya karşılaşmasında Brezilya’ya setlerde 3-1’lik sonuçla kaybederek Olimpiyat 4’üncüsü oldu.