Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen bir grup öğrenciye, Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde eğitim verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan’ın Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ankara’ya gelen 25 tıp öğrencisi, 8-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerindeki farklı anabilim dallarında eğitim aldı.

Eğitim sonunda, katılımcılar için belge takdim töreni düzenlendi.Tören, Morfoloji Yerleşkesi Prof. Dr. Lütfü Tat Konferans Salonu’nda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, dekan yardımcıları ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şefika Süleymanova, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Ünüvar, Türkiye’nin sağlık alanında, aynı zamanda sağlık ve tıp eğitiminde çok ciddi bir başarı hikayesi bulunduğunu vurguladı. Ünüvar, bu başarıda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin çok yetkin hocaları ve imkânlarının da rolü olduğunu kaydetti.

Ankara Tıp’ın Türkiye’deki en iyi tıp fakültelerinden biri olduğunun altını çizen Ünüvar, son 3 yılda Azerbaycan’da tam puan alan 3 birincinin de Ankara Tıp’ı seçtiğini aktardı.

Öğrencilere burada tanıştıkları hocalarla diyaloğu koparmamalarını tavsiye eden Ünüvar, “Burada hayatınızın en değerli eğitimlerinden birini aldınız. Dünya çapında hocalarla tanıştınız. Çok güzel laboratuvarlar, ameliyathaneler gördünüz. Derslerin takibini yaptınız. Ama bundan sonra size düşen bu diyaloğu koparmamak. Artık iletişim imkânları çok gelişti, buradaki hocalarla diyaloğu hiç kesmeyin. Kapımız, gönlümüz sizlere daima açık olacak. İnşallah gittiğiniz yerde, mezun olduktan sonra Nahçıvan’a, Azerbaycan’ın farklı bölgelerine hizmet edersiniz. İnşallah o hizmetin en güzelini verirsiniz” diye konuştu.



Dekan Aycan ise, protokol kapsamında her yıl 20-25 öğrenciyi kabul ettiklerini belirterek, “Onlar fakültemize, istedikleri anabilim dallarında bilgi ve görgülerini artırmak için geliyorlar. Onları burada misafir ediyoruz. Ve istedikleri yerde rotasyon yapmalarını sağlıyoruz. Gitmeden de son derece memnun ayrıldıklarını biliyoruz. Onları bu yıl da burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Her zaman başımızın üstündeler” ifadelerini kullandı.