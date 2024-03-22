Bankaların komisyon oranlarını yüksek bulan bazı işletmelerin nakitte yüzde 15’lik indirim uygulamasıyla ilgili Herkes Duysun’a konuşan Bursa SMMM Odası Hüseyin Halil, “Eğer böyle bir uygulama yapılıyorsa bunun sonucunda bir vergi kaybı veya kaçağı oluşur.” dedi.Aslı YEŞİLYURT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin dalgalı seyreden ekonomisinden en çok etkilenen sektörlerden biri de yemek ve eğlence sektörü oluyor. Yemek sektöründeki işletmeciler, ekonomik koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, kredi kartlarına kesilen komisyon tutarlarının da önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda Bursa’da bazı işletmeciler camlarına “Nakit ödemeye yüzde 15 indirim” yazıları asmaya başladı. Kredi kartı komisyonları işletmecileri bunaltırken, söz konusu uygulama ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil uygulamanın neticesinde vergi kaybının veya vergi kaçağının oluşacağını söyledi.

DENETİM YAPILDI

Geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı tarafından özellikle yemek ve eğlence sektörlerine yönelik denetimler gerçekleştirildiğini belirten Hüseyin Halil, “Bu denetimlerin Maliye Bakanlığı, pos cihazları üzerinden yapılan satışlara dayandırdı. Pos cihazlarıyla aylık beyan edilen tutarlar arasındaki farkı fişsiz veya faturasız satış olarak değerlendirdi ve bu sektörü bu konuda denetimden geçirdi.” dedi.

“KAYIT DIŞI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Yüzde 15’lik nakit indirim konusuna da değinen Halil, “Bu denetimden sonra eğer böyle bir uygulama yapılıyorsa, buradaki katma değer vergisinden kaçınmak için yapılıyordur. İlk etapta kayıt dışı bir çalışma gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, kredi kartı komisyonlarının yüzde 15’i bulan bir tutar olmadığının da altını çizerek, “Yeme içme sektöründe katma değer vergisi oranı yüzde 10, dolayısıyla bu yüzde 10’luk tutarın üzerinde bir teşvikle bu işlem yapılıyorsa gerekçesi bu olmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı..

“VERGİ KAYIP VEYA KAÇAĞI OLUŞUR”

Halil, yapılan bu uygulamanın vergi kaçırma durumunu ortaya çıkarıp çıkarmadığı konusunda ise, “Ben sektörü komple bununla itham edecek bir cümle kurmak istemem ama bu işlemin sonucunda bir vergi kayıp veya kaçağı olur. Sektör adına konuşmak zor ama nakitte kredi kartına göre yüzde 15 indirim yapmak, komisyondan kaçınmak için yapılıyor olabilir. Yüzde 15’lik bir indirim akıllara akaryakıt istasyonlarında ucuz mazot yazısını getiriyor. Orada da benzer uygulama var. Çok olağan değil ama bu işlemin sonucunda bir vergi kayıp veya kaçağı oluşur.” şekilde konuştu.