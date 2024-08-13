ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in ziyaretinin ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da Bolayır’da Namık Kemal Türbesi’ni ziyarete geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in vatan şairi Namık Kemal’in Bolayır’daki mezarına gelmesinin ardından, önceki gün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Namık Kemal’in türbesini ziyaret etmişti.

Özdağ, vatan şairi Namık Kemal’in türbesini ziyaret ettiğini belirterek “Vatan şairimiz Namık Kemal’in türbesi utanılacak bir durumda. Yetkililerin bu durumu görmesini bekliyoruz. Vatan şairimizin türbesine sahip çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce türbeyi ziyaret eden ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ise Çanakkale ve Gelibolu Belediyesi’ne yazdığı yazılarla türbenin bakımının yapılmasını istemişti.

Gazeteci Önkal Kılavuz, Bolayır’a giderek olayı araştırdı ve Bolayır Muhtarı Cevher Öztürk ile de görüştü. İki yıldan bu yana restorasyon çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken gazeteci Kılavuz, "Türbenin levhalarla kaplı ve kapısının kilitli olmasından dolayı fotoğraf çekemedim. Burası Balıkesir Müzeler Müdürlüğü’ne türbeyi görebilmem için yetkililerle yaptığım telefon görüşmesinde sonuç alamadım” dedi.

Bolayır Muhtarı Cevher Öztürk ise Kılavuz'a şu açıklamayı yaptı: “20 yıl öncesine kadar burada askerler nöbet tutuyordu. Biz bu restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirlmesini istiyoruz. Namık Kemal Türbesi’ni ziyarete gelenler türbeyi görmeden dua edip gidiyorlar"