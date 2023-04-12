Antalya’da polis ekiplerinin durdurmak istediği bir şahıs, sırtındaki çanta ve ceplerindeki malzemeleri yere atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu elinde namluya sürülü vaziyetteki silahla yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, sokağa attığı çantadan 5,5 kilo eroin ve 6 paket halinde narkotik madde olduğu değerlendirilen malzemeler çıktı.

Olay, 10 Nisan Pazartesi gecesi 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşandı. Devriye görevi yapan, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri K. A’yı durdurmak istedi. Sırtındaki çantayı ve ceplerindeki malzemeleri yere atıp bir anda kaçmaya başlayan K. A. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra ekipler, K. A.’yı, elinde namluya sürülü vaziyette dolu şarjörlü silahla yakaladı.

Şüphelinin yere bıraktığı çantadan yaklaşık 5.5 kilo ağırlığında eroin, 6 paket halinde narkotik madde olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirtilen K. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.