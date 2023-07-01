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“Küçüğüm, tarif edilemez şekilde sevildiğini ve doğduğun andan itibaren sevgi ile çevrelendiğini bil. Tanrı’nın bir lütfusun, şükrediyorum. Minik oğlum hoşgeldin.”

Campbell’ın paylaşımında mesajın tamamı şöyle:

Doğum sonrası çekilen fotoğrafta, yeni doğan kardeşinin elini tutan ise Campbell’ın iki yaşındaki kızı.

Yıldız isim, “Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

Nazan Öncel ve Cem Adrian'dan “Saykodelik”

Nazan Öncel ve Cem Adrian'dan “Saykodelik”

Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu. İSTANBUL (İGFA) - Ünlü İngiliz model Naomi Campbell, Instagram hesabından bebeğinin dünyaya geliş haberini paylaştı.

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