Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi’ ve ‘İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ kapsamında toplamda 8 bin Akdeniz Meyve Sineği tuzağı üreticilere dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ürkmez, Gümüldür, Seferihisar’ı kapsayan bölgenin İzmir’de narenciye üretim ve ihracatın merkezi durumunda olduğunu belirterek, üreticilerin Akdeniz Meyve Sineği tuzaklarını en verimli şekilde kullanmaları sayesinde kalıntı sorununun da hep birlikte aşılabileceğne dikkati çekti.

Kalıntısız ve kaliteli üretimin şu anda yaş meyve sebze sektöründe gündemin en önemli 2 maddesi durumunda olduğunun altını çizen Uçak, “Kalıntı sorununu da biyoteknik mücadele yöntemleri ile aşacağımıza inanıyoruz. Temmuz ayındaki sıcaklar ile sinek popülasyonunda artış görülüyor ve bu tuzakları kullanmamızın önemi kat ve kat artıyor. Narenciye, ülkemize net döviz girdisi kazandıran tarım ürünlerinin başında geliyor. Narenciye ihracatında ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için hem mevcut pazarlarımızı kaybetmemek hem de Uzakdoğu gibi yeni pazarlara yelken açmak için kalıntı konusu kritik bir öneme sahip" diye konuştu.

Uçak, sahada son derece koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş ise, 150 bin ton üretimle Satsuma mandalinasının Türkiye için önemli bir katma değere sahip olduğunu belirterek, "Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadele ile doğa dostu ve çevre dostu anlayış ile nitelikli ve katma değerli ürünler yetişecek" değerlendirmesinde bulundu.