Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, adli sürecin bizzat takipçisi olacağının altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, herkesi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendiği belirtildi.

Narin Güran'ın otopsi işleminin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1832790450928799993

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADLİ SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİYİM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok" dedi.

Erdoğan, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum".