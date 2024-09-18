Diyarbakır’da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adı, Sivas Belediyesi tarafından Alibaba Mahallesi’nde yapılan çocuk parkına verildi.

SİVAS (İGFA) - Narin Çocuk Parkı’nın açılış törene; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parkın bir bölümüne Narin'in resmi de konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Uzun, “Narin kızımız gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Ona kıyanlar, yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Narin’in anısını yaşatmak, onun yaşama sevincini ve masumiyetini unutmamak, bizlerin en önemli görevlerinden biridir” dedi.

Uzun; “Narin kızımızın adını Alibaba Mahallesi'nde bu parkta yaşatmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Güzel günleri hatırlayalım, sevinçli günlerimizi hatırlayalım ama acılı olayları da unutmayalım. Bunun için bugün bu parka biz Narin kızımızın ismini verdik. Bu park sadece Narin kızımızın adını yaşatmayacak, ülkemizde biliyorsunuz son yıllarda özellikle çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı birçok olay var. Bu parkın aynı zamanda Narin kızımız gibi hayatını kaybeden, katledilen kızlarımızı da temsil edecek. Bir Parka isim verilirken meclis kararı gerekiyor. Bakın biz bu ismi verirken meclisten karar almadık. Sivas halkından bize yoğun bir talep oluştu. Dediler ki ‘Narin kızımızın ismini bir yerde yaşattın’ ve o kadar anlamlı bir mekâna denk geldi ki Alibaba Mahallesi’ndeyiz. Hemen sağ tarafımızda bir bulvar var, bulvarın adı Âşık Veysel Bulvarı… Âşık Veysel Bulvarı’nın hemen yanında Narin kızımızın adını yaşatmak bizlere nasip oldu. Âşık Veysel demek hoşgörü demek, sevgi demek, aslında insanlıkla ilgili ne kadar büyük değerler varsa hepsini temsil eden büyük bir üstat demek… Bu insanın isminin yaşatıldığı bir bulvarın yanına Narin kızımızın ismini vermek ve onu bir parkta yaşatmak gerçekten çok daha büyük anlam ifade ediyor. Sivas kamuoyunun vicdanı bu parkın Narin kızımızın ismini yaşatması açısından da bize yol gösterdiğini de özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uzun, Vali Yardımcısı Doğan, davetliler ve çocuklar tarafından Narin Çocuk Parkı’nın açılış kurdelesi kesildi.