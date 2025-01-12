Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.ADIYAMAN (İGFA) - Bu kapsamda, 26 farklı olayda 32 şahıs hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen suç unsurlarında 303,5 gram esrar, 581 gram sentetik kannabinoid, 3,04 gram metamfetamin, 62 adet sentetik ecza hap, 3 gram skunk, 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların sürdürüleceği belirtilerek, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

''Uyuşturucuya karşı verilen mücadelede elde edilen başarı, halkın huzur ve güvenliği için kararlı bir şekilde sürdürülecek.'' ifadelerine yer verildi.